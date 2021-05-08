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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يوجه المالكي بالعمل على اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على القدس

الرئيس عباس يوجه المالكي بالعمل على اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على القدس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الرئيس محمود عباس، أصدر تعليماته، لوزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بالعمل على اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على القدس والحقوق والمقدسات الفلسطينية.

وبحسب الوكالة، فإن الرئيس عباس، طلب من المالكي، توجيه دعوة لمجلس الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس حقوق الإنسان، كلاً على حدة، "من أجل العمل على اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على القدس وحقوقنا ومقدساتنا.".

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