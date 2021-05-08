الاحتلال يغلق المصلى القبلي ويمنع الطواقم الطبية من الوصول للمصابين

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك بالسلاسل الحديدية، بعدما اقتحمته وأطلقت قنابل الصوت صوب المصلين.



وقال شهود عيان: "إن قوات الاحتلال ترفض إخراج المصابين من داخل المسجد، ومن بينهم أطفال وكبار سن، حيث تسود حالة من الذعر نتيجة القمع الوحشي الذي يجري في المسجد الأقصى المبارك"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت غرفة الأذان في المسجد الأقصى وقطعت أسلاك السماعات لمنع "الأوقاف الإسلامية" من التواصل مع المصلين داخل باحات المسجد.



في سياق متصل، ناشدت مساجد القدس كل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى المبارك بالتوجه للمشاركة في إخلاء الجرحى بعد منع قوات الاحتلال الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول للمصابين.



واعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين لمنع نقل الحدث من داخل المسجد الأقصى، وأصابت الصحفيين فايز أبو ارميلة وعطا عويسات بجروح.