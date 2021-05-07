شؤون فلسطينية

القواسمي: ما يجري في القدس أعلى درجات إرهاب الدولة المنظم

القواسمي: ما يجري في القدس أعلى درجات إرهاب الدولة المنظم
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامه القواسمي دول العالم بالوقوف عند مسؤولياتها القانونية والإنسانية، أمام إرهاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنظم ضد شعبنا الفلسطيني العظيم، بما فيه أهلنا في القدس

وقال القواسمي في بيان له، مساء الجمعة، إن ما يجري في القدس هو أعلى درجات ارهاب الدولة المنظم، مضيفا أن شعبنا سيتصدى لهذا الإرهاب الذي لن يكسر عزيمتنا وإرادتنا، لأن القدس خط أحمر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحمل القواسمي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدوانها وإرهابها في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس.

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