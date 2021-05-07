لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني تدين اقتحام "الأقصى" والاعتداء على المصلين

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رام الله - دنيا الوطن

دان رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني النائب محمد الظهراوي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك وإغلاق أبواب المسجد أمام المصلين، وإصابة عشرات المصلين وحراس المسجد الاقصى بجروح، أغلبهم في العيون والوجه، واعتقال آخرين.



وقال الظهراوي في بيان مساء اليوم الجمعة، إن الاحتلال يتعمد استفزاز المشاعر الدينية لكافة المسلمين ودفع المنطقة والعالم نحو المزيد من العنف والتطرف ما يساهم بزعزعة الأمن والسلم الدوليين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد الظهراوي أن هذه الممارسات والانتهاكات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على الصمود ومواصلة النضال لنيل حقوقه المشروعة.