الرئاسة التركية تدين اعتداء الاحتلال على الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

دان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك.



وقال ألطون في تغريدة له عبر موقع (تويتر) مساء اليوم الجمعة، "نرفض الاعتداء على مقدساتنا"، موضحا أن "بلاده تتابع بقلق مواصلة إسرائيل سياسة الاحتلال والعنف ضد الفلسطينيين"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: "نرفض اعتداء إسرائيل على مقدساتنا، وندين بشدة اقتحام المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى بقنابل الصوت".