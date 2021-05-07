شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: تخوفات من إطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة

إعلام الاحتلال: تخوفات من إطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (مفزاكي راعم) الإسرائيلي، أن هناك تخوفات إسرائيلية من إطلاق الصواريخ هذه الليلة، من قطاع غزة، وذلك على ضوء المواجهات المستمرة في المسجد الأقصى.

بدورها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حذر عضو الكنيست بن جبير، أنه إذا لم يتم ترك حي الشيخ جراح، فستطلق الصواريخ على القدس.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في باحات المسجد الأقصى المبارك، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن العديد من الإصابات بين الفلسطينيين، فيما أصيب ست عناصر  من الشرطة الإسرائيلية.

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