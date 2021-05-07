الرئيس عباس: أحمل الاحتلال المسؤولة الكاملة عما يجري من تطورات خطيرة واعتداءات آثمة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: "إن بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا تمسكاً بحقوقنا المشروعة"، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عما يجري من تطورات خطيرة واعتداءات آثمة.



وطالب الرئيس خلال كلمة له عبر شاشة قناة (فلسطين) الفضائية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة لوقف العدوان على الفلسطينيين والمقدسات، مؤكدا أنه وجه السفير الفلسطيني لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس.