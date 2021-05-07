مرصد فلسطين الفلكي يحدد موعد أول أيام عيد الفطر بالدول العربية والإسلامية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مرصد فلسطين الفلكي، أن يوم الخميس المقبل، هو أول أيام عيد الفطر في جميع الدول العربية والإسلامية، لافتا إلى أن معظم الدول العربية والإسلامية ستتحرى هلال شهر شوال مساء الثلاثاء المقبل.



وأكد المرصد في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الحسابات الفلكية، تشير إلى أن ولادة الهلال ستكون يوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس، وعليه فمن المستحيل رؤية الهلال من جمعي دول العالم الاسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غرب الشمس، الأمر الذي يعني أنه لن يكون هناك هلال أصلا لرؤيته.



وقال: "وفي مساء الأربعاء، ستكون رؤية الهلال متاحة من معظم مناطق الهلال الإسلامي سواء بالتليسكوب أو بالعين المجردة، وعليه وبناء على ما سبق فإن يوم الاربعاء، هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يوماً، والخميس أول أيام عيد الفطر السعيد في جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الاسلامي".



وأضاف: "أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء، كالمغرب وعمان، فإن رؤي الهلال ستكون متاحة بسهولة، وعليه يكون الخميس أول أيام عيد الفطر فيها كبقية الدول الاخرى".



ورجع مرصد فلسطين الفلكي، أن تتفق جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الاسلامي في دخول شهر شوّال بشكل موحد.