إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الشيخ جراح بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



وكان مستوطنون، اقتحموا مأدبة إفطار أقيمت أمام المنازل المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس، وأدوا صلوات تلمودية استفزازية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ويواصل أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير من منازلهم، الاعتصام وتناول طعام الإفطار أمام منازلهم في ظل منع شرطة الاحتلال لغير ساكنيه من الدخول إليه.