شاهد: إصابات بين المواطنين والشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات بباحات الأقصى

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، أسفر عن إصابة عدد منهم، واعتقلت عدداً آخراً.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن مواجهات اندلعت قرب باب السلسلة داخل الأقصى، عقب انتهاء صلاة المغرب والإفطار، بعد أن تعمد الاحتلال استفزاز المصلين لدى خروجهم من المسجد.



بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 13 فلسطينياً أصيبوا خلال المواجهات الجارية في هذه الأثناء بباحات المسجد الأقصى.



وفي السياق، اقتحم مستوطنون، مأدبة لإفطار أقيمت أمام المنازل المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس، تزامنا مع موعد إفطار الصائمين.



وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أدوا صلوات تلمودية تزامنا مع الإفطار، بالقرب من منازل الأهالي، لاستفزازهم.



ويواصل أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير من منازلهم، الاعتصام وتناول طعام الإفطار أمام منازلهم في ظل منع شرطة الاحتلال لغير ساكنيه من الدخول إليه.



من جانبه، قال موقع (واللا) الإسرائيلي: "أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجروح متفاوتة، وهناك عشرات الإصابات بين المتظاهرين الفلسطينيين في المسجد الأقصى".













رام الله - دنيا الوطن