غوتيريش: القضية الفلسطينية تظل أولوية بالنسبة للأمم المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن قضية فلسطين تظل قضية أساسية وأولوية للأمم المتحدة والمدعومة بقوة القانون الدولي والقرارات الأممية كأساس لحل عادل قائم على مبدأ حل الدولتين وعاصمتهما القدس.



جاء ذك في رده على بيان للمجموعة العربية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف غوتيريش: "هدفي هو تعبئة الرباعية، ولقد كنا نبذل جهوداً وما زلنا، لكنّ هذا بالطبع يعتمد على الدول الأعضاء والأطراف، ونحن منخرطون وسنواصل ذلك".



وجدد دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والالتزام بولايتها، مستدركا "لكننا ما زلنا بحاجة إلى إيجاد المزيد من التمويل الذي يمكن التنبؤ به للأونروا لأننا نواجه كل عام هذه الأزمة المالية".