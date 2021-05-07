الاحتلال يغلق شارع الواد بالقدس عقب أذان المغرب

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق الواد في القدس القديمة، ومنعت الأهالي من الدخول باتجاه المسجد الأقصى عقب أذان المغرب.



وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أغلق الطريق بحواجز عسكرية ومنع وصول الصائمين القادمين للإفطار في المسجد الأقصى من الدخول عبره، واستخدم الأسلحة لترهيبهم وإجبارهم على الابتعاد عن المكان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.