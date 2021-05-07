طالع الأسماء: داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأحد





وطالبت الهيئة في تصريح نشر، مساء اليوم الجمعة، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.



ودعت المسافرين، التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9:00 صباح السبت في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخانيونس فقط.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد.