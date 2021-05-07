طالع الأسماء: داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد.
وطالبت الهيئة في تصريح نشر، مساء اليوم الجمعة، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.
ودعت المسافرين، التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9:00 صباح السبت في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخانيونس فقط.
ودعت المسافرين، التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9:00 صباح السبت في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخانيونس فقط.
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