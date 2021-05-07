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نصر الله: محور المقاومة ثابت ودخول غزة لمعادلة القدس تطور مهم

نصر الله: محور المقاومة ثابت ودخول غزة لمعادلة القدس تطور مهم
رام الله - دنيا الوطن
حيي حسن نصر لله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، ثبات الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً فشل الضغوط الأميركية على إيران التي عبرت مرحلة الخطر.

قال نصر الله، في خطاب متلفز بذكرة يوم القدس العالمي: "إن المشهد الفلسطيني العام، هو مشهد رفض للاحتلال وتمسك بالحق، وهذا ما يعطي المشروعية لكل محور المقاومة ولكل مساندة تقدم للشعب الفلسطيني سواء كانت سياسية او عسكرية أو غيرها"، بحسب ما جاء على موقع صحفية (رأي اليوم).

وأضاف: "إن ثبات الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه وعدم التخلي عن القدس هو الأساس، فثبات الشعب الفلسطيني يعطي المشروعية للمقاومة".

ووصف نصر الله، دخول صواريخ المقاومة الفلسطينية بمعادلة الدفاع عن القدس، بالتطور الأهم والأخطر والذي يجب تثبيته، معرباً عن ثقته بأن الشعب الفلسطيني “لائق في حفظ القدس وأرضه وحقوقه.

وقال: "الإسرائيلي يعترف أن دخول غزة على مسألة الصراع هو تهديد خطير جداً وهذ يفتح آفاقاً كبيرة في المقاومة، وأنا أدعو قادة المقاومة لمواصلة هذا المنهج".

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