نقابة الأطباء: سيتم اخلاء اقسام الطوارئ والولادة اذا لم تتراجع الحكومة عن الخصومات











رام الله - دنيا الوطنأكدت نقابة الأطباء الفلسطينية، أنه سيتم اخلاء أقسام الطورائ وطوارئ الولادة بشكل كامل، إذا لم تتراجع الحكومة الفلسطينية عن الخصومات.وقالت النقابة في بيان لها: "تفاجأنا اليوم بخصم مبالغ كبير على غالبية الأطباء، وبناء عليه وبمقتضى واجبنا النقابي، تجاه زملائنا، وبموجب التفويض السابق من مجلس النقابة، في حال تم التعرض لأي طبيب سواء بالخصم أو السجن على خلفية الاجراءات الاحتجاجية، وبالتالي سننتظر حتى يوم الأحد المقبل عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، لإرجاع ما تم خصمه حسب الاتفاق".وفيما يلي نص البيان: