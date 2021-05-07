(معاريف): مخاوف لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية خلال الايامي المقبلة.. ما السبب؟

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، النقاب عن مخاوف المنظومة الأمنية الإسرائيلية من الأيام المقبلة المتبقية من شهر رمضان المبارك.



ونقلت الصحيفة عن جهاز الأمن الإسرائيلي خشية من حدوث تصعيد مع قطاع غزة ، في وقت وصف الجهاز، الأيام القليلة المقبلة بـ"المتوترة جدًا".



وقالت الصحيفة إن هناك وجود حالة من الخوف والقلق المتصاعد لدى جهاز الأمن الإسرائيلي، من حدوث تصعيد مع قطاع غزة بسبب المواجهات في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، رفضا لطرد الفلسطينيين من بيوتهم لصالح المستوطنين



وذكرت الصحيفة، أن "أوساطا في جهاز الأمن تصف الأيام القريبة القادمة، بأنها متوترة جدا وذات إمكانية كامنة للتصعيد، حيث تواصل القدس كونها بؤرة اشتعال من شأنها أن تؤدي لتصعيد في قطاع غزة".