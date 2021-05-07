القدس: مصرع شاب جراء صعقة كهربائية في العيزرية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في شقة قيد الإنشاء ببلدة العيزرية، جنوب شرق محافظة القدس المحتلة.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، في بيان صحفي، أن إشارة وصلت لمركز شرطة جنوب شرق القدس حول وصول مواطن يبلغ من العمر 38 عاما إلى قسم الطوارئ بمستشفى جمعية المقاصد في بلدة أبو ديس، متوفيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي باشروا التحقيقات، وبالكشف على الجثة تبين أن سبب الوفاة هو صعقة كهربائية تعرض لها الشاب أثناء عمله، حيث تم تسليم الجثمان لاحقا إلى ذويه لدفنه حسب الأصول.