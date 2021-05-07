مسؤول سعودي: المملكة تجري محادثات مع ايران لهذا السبب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤول بارز بوزارة الخارجية السعودية لوكالة (رويترز)، الجمعة، أن المملكة تجري محادثات مع إيران.



وقال رائد قرملي، مدير إدارة تخطيط السياسات بالوزارة السفير رائد قرملي لوكالة (رويترز): "إن المحادثات بين السعودية وإيران تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة".



لكنه أكد أنه من السابق لأوانه الحكم على النتيجة، مضيفا أن الرياض "تريد أن ترى أفعالا يمكن التحقق منها.



وأضاف قرملي: "نأمل في نجاح المحادثات، لكن من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات محددة".