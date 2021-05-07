دولي

أردوغان: نسعى لاستعادة الوحدة التاريخية مع شعب مصر

أردوغان: نسعى لاستعادة الوحدة التاريخية مع شعب مصر
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر، في أحدث تصريح ضمن المحاولات التركية لاستعادة العلاقات مع القاهرة.

ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن الرئيس التركي، عقب صلاة الجمعة، قوله:"موقفنا تجاه الشعب المصري إيجابي جدا، ونسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر".

وانتهت مساء الخميس جولة المفاوضات التي استمرت على مدار يومين بين مصر وتركيا في القاهرة، في مسعى إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال بيان مشترك، إن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن محادثات التطبيع في القاهرة كانت "إيجابية"، مشيرًا إلى أن هذه المناقشات الاستكشافية بين مصر وتركيا قد يتبعها اجتماع بين وزيري الخارجية في المستقبل.

ونقلت محطة تي آر تي الحكومية عن الوزير التركي قوله: "ناقشنا مع  أصدقائنا العلاقات الثنائية وما يمكن فعله حيال ذلك".

وترأس نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال ونائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا المحادثات الاستكشافية التي استمرت يومين، وهي أول مشاورات سياسية بين الجانبين منذ منتصف عام 2013.

وأكد تشاوش أوغلو أن الطرفين سيقيمان نتائج الاجتماع، قائلا : "سنتبادل وجهات النظر معًا حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقًا".

ورأى مراقبون أن المباحثات التي وصفتها الخارجية المصرية بـ"الاستكشافية"، جيدة، ويمكن البناء عليها لبناء تفاهمات مشتركة بين الجانبين والتنسيق في الملفات الإقليمية، وبشكل خاص الملف الليبي ومياه شرق المتوسط.

وكان مصدر مصري مطلع على سير المناقشات، قال لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الجلسات ركزت بشكل أساسي على ملفي ليبيا وغاز شرق المتوسط بشكل أساسي كأحد أهم المجالات التي يفترض أن تشهدا تنسيقا عاليا بين البلدين خلال الفترة المقبلة، كما تركز أيضاً على الموقف التركي من وقف الدعم نهائيا لجماعة الإخوان في الفترة المقبلة وتسليم المطلوبين إلى القاهرة.

وساد الخلاف بين مصر وتركيا منذ 2013 خاصة بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان إثر الثورة، وتقديم أنقرة دعما ماليا ولوجسيتا للجماعة التي نفذت عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية.

‎وفي الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع مصر، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه مصر ومؤسساتها.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الثاني عشر من مارس، إن البلدين أجريا اتصالات "استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية"، معربا عن أمله في علاقات "قوية" بين البلدين.

وبعد أسبوع من تصريحات أردوغان، طلبت حكومته من ثلاث قنوات تلفزيونية مصرية مقرها إسطنبول، مرتبطة بجماعة الإخوان، تخفيف تغطيتها السياسية التي تهاجم الحكومة المصرية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسية.

أخبار ذات صلة

متى سيمر الصاروخ الصيني &#34;الشارد&#34; فوق مصر؟

متى سيمر الصاروخ الصيني "الشارد" فوق مصر؟

في اتصال هاتفي.. بوتين ونتنياهو يبحثان التسوية السورية

في اتصال هاتفي.. بوتين ونتنياهو يبحثان التسوية السورية

تعرض أحد مساجد لندن للرشق بالبيض والحجارة

تعرض أحد مساجد لندن للرشق بالبيض والحجارة

خامنئي: حركة انهيار النظام الصهيوني بدأت ولن تتوقف

خامنئي: حركة انهيار النظام الصهيوني بدأت ولن تتوقف

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب تحسبًا لأي تصعيد في أي جبهة

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب تحسبًا لأي تصعيد في أي جبهة

عائلة نتنياهو ترفع دعوى قضائية ضد أولمرت

عائلة نتنياهو ترفع دعوى قضائية ضد أولمرت

بوتين: اللقاحات الروسية بسيطة وموثوقة مثل بندقية (كلاشنيكوف)

بوتين: اللقاحات الروسية بسيطة وموثوقة مثل بندقية (كلاشنيكوف)

شاهد: فيديو جديد يكشف تفاصيل حادث التدافع في إسرائيل

شاهد: فيديو جديد يكشف تفاصيل حادث التدافع في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: مصرع شاب جراء صعقة كهربائية في العيزرية

القدس: مصرع شاب جراء صعقة كهربائية في العيزرية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة رحاب الحروب من قرية وادي فوكين ببيت لحم

الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة رحاب الحروب من قرية وادي فوكين ببيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنيْن أحدهما مصاب من حي الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال يعتقل مواطنيْن أحدهما مصاب من حي الشيخ جراح بالقدس

صحيفة إسرائيلية تكشف معلومات جديدة حول اطلاق النار على ثلاثة فلسطينيين بجنين

صحيفة إسرائيلية تكشف معلومات جديدة حول اطلاق النار على ثلاثة فلسطينيين بجنين

اندلاع سبعة حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

اندلاع سبعة حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية على جبل صبيح جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية على جبل صبيح جنوب نابلس

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجهاد الاسلامي: نحذر الاحتلال من التمادي بإجراءته العنصرية والقمعية في القدس

الجهاد الاسلامي: نحذر الاحتلال من التمادي بإجراءته العنصرية والقمعية في القدس

منوعات

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

شاهد: كيف أصبح شكل مؤسّس &#34;طيور الجنة&#34; في يوم ميلاده بسبب المرض

شاهد: كيف أصبح شكل مؤسّس "طيور الجنة" في يوم ميلاده بسبب المرض

شاهد: ياسر جلال يكشف عن سبب عدم حضوره برامج شقيقه رامز

شاهد: ياسر جلال يكشف عن سبب عدم حضوره برامج شقيقه رامز

شاهد: كيف حولت نور الغندور نفسها لنسخة عن نادين نسيب نجيم

شاهد: كيف حولت نور الغندور نفسها لنسخة عن نادين نسيب نجيم

شاهد: إبنة الدكتورة خلود تشعل مواقع التواصل بسبب نطقها لكلماتها الأولى

شاهد: إبنة الدكتورة خلود تشعل مواقع التواصل بسبب نطقها لكلماتها الأولى

شاهد: أحلام الشامسي تفاجئ الجمهور بصوتها بقراءة القران الكريم

شاهد: أحلام الشامسي تفاجئ الجمهور بصوتها بقراءة القران الكريم

شاهد: أمل بوشوشة تثير ضجة كبيرة بعد رقصها بالحجاب

شاهد: أمل بوشوشة تثير ضجة كبيرة بعد رقصها بالحجاب

شاهد: أحمد سعد لسمية الخشاب &#34;مأخدتش أي مقابل لمسلسل موسى&#34;.. بالتفاصيل

شاهد: أحمد سعد لسمية الخشاب "مأخدتش أي مقابل لمسلسل موسى".. بالتفاصيل

شاهد: لأول مرة.. حورية فرغلي عن وجهها بعد العمليات الجراحية

شاهد: لأول مرة.. حورية فرغلي عن وجهها بعد العمليات الجراحية

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

عربي

مصر تبدأ تنفيذ إجراءات صارمة قبيل عيد الفطر

مصر تبدأ تنفيذ إجراءات صارمة قبيل عيد الفطر

الأردن: فتح 70%؜ من القطاعات نهاية يونيو

الأردن: فتح 70%؜ من القطاعات نهاية يونيو

الأردن: سلمنا السلطة الفلسطينية وثائق تثبت ملكية أهالي &#34;الشيخ جراح&#34; لمنازلهم

الأردن: سلمنا السلطة الفلسطينية وثائق تثبت ملكية أهالي "الشيخ جراح" لمنازلهم

سلطنة عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة

سلطنة عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة