متى سيمر الصاروخ الصيني "الشارد" فوق مصر؟

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي: "إنّ الصاروخ الصيني "الشارد" سيمر على مصر فجر السبت، الساعة الرابعة و35 دقيقة صباحا.

وتابع القاضي في تصريحات لموقع (سكاي نيوز عربية): "إنّ مهمة المعهد هي رصد ومراقبة الصاروخ الشارد، وليس لدينا آليات للتعامل مع مثل تلك الأمور، وهناك جهات آخرى هي المسؤولة عن التعامل في حال حدث أي كارثة أو سقوط لأي شظايا على مصر".

ويترقب العالم أجمع التهديد الذي يشكله الصاروخ الصيني على كوكب الأرض، خاصة وأن سرعة الصاروخ تزيد على 26 ألف كم في الساعة، بخلاف احتراق من كتلته الرئيسية حوالي 20 طنا تحوّلت إلى حطام ناري من الممكن أن تسبب أضرارا كارثية إذا اصطدمت بالمناطق المأهولة بالبشر.



