الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة رحاب الحروب من قرية وادي فوكين ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة رحاب محمد موسى الحروب (60 عاما)، من قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.



وكانت الحروب قد استشهدت يوم الجمعة الماضي، برصاص الاحتلال على مفترق عصيون جنوب بيت لحم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وتسلم الجثمان، الارتباط المدني على مدخل حوسان الغربي، حيث تم نقله من قبل طاقم من الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، من أجل معاينته طبيا من الطب الشرعي والنائب العام.