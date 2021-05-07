شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يمنح والدة الرئيس الشيشاني وساماً تقديراً لجهودها بمساعدة شعبنا

الرئيس عباس يمنح والدة الرئيس الشيشاني وساماً تقديراً لجهودها بمساعدة شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وساما لوالدة الرئيس الشيشاني، رئيسة مؤسسة الشهيد أحمد قاديروف الخيرية في الشيشان أيماني قاديروف، تقديرا لجهودها في مساعدة شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات.

وسلم ممثل الرئيس في الشيشان السفير عوض زعول، الوسام للسيدة قاديروف، مثنيا على جهودها من خلال مؤسسة الشهيد أحمد قاديروف في تقديم العون والمساعدة لشعبنا، والتي كان آخرها تقديم 20 ألف لقاح ضد فيروس (كورونا)، والتي وصلت دولة فلسطين قبل أيام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

من جانبها، شكرت قاديروف الرئيس على تكريمه لها، معتبرة أن الشعب الفلسطيني يستحق المساعدة والمساندة من الجميع حتى ينعم بالحرية والاستقلال، ويزول الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين، مضيفة أن جمهورية الشيشان قيادة وشعبا ستبقى دائما الى جانب القضية الفلسطينية العادلة في كافة المجالات.

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