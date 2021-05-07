الكویت تدین استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات وما تمارسه من تھجیر بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت دولة الكويت، الیوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشدیدین لاستمرار إسرائيل ببناء المستوطنات، وما تمارسه من عملیات تھجیر وإخلال في القدس الشرقیة، لا سیما في حي الشیخ جراح.



وأكدت وزارة الخارجیة الكویتیة، في بیان لها، خطورة عملیة بناء المستوطنات والاستمرار فیھا لمخالفتھا مبادئ القانون الدولي ونسفھا للجھود الدولیة الرامیة إلى الوصول لحل نھائي للصراع الدائر في الشرق الأوسط، إضافة لتھدیدھا للاستقرار في المنطقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ورحبت الوزارة، في ھذا الصدد، بالبیان الصادر عن مجموعة من الدول الأوروبية (بریطانیا- ألمانیا- فرنسا- إیطالیا- اسبانيا) الذي دعت فیه إسرائيل إلى تعلیق قرارھا بالمضي قدما في بناء المستوطنات وإنھاء سیاسة توسیع المستوطنات في الضفة الغربیة المحتلة، ووقف عملیات الإخلال والتھجیر في القدس الشرقیة، لا سیما في الشیخ جراح.



وشددت على ضرورة مضاعفة جھود المجتمع الدولي لحمل إسرائیل على وقف مثل ھذه القرارات الأحادیة، وتھیئة الأجواء لاستئناف مباحثات السلام وصولا إلى الحل النھائي القائم على قرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة وحل الدولتين.