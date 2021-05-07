صحيفة إسرائيلية تكشف معلومات جديدة حول اطلاق النار على ثلاثة فلسطينيين بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

كشف تساحي دبوش، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت)، معلومات حول الفلسطينيين الثلاثة، الذين استشهد منهم اثنان، فيما أصيب الثالث بجروح خطيرة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، قرب معسكر سالم في مدينة جنين.



وأكد دبوش، أن التقديرات تشير إلى أن الفلسطينيين، كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية إطلاق نار كبيرة، وسط إسرائيل، على غرار عملية سارونا في تل أبيب، التي نفذت قبل عدة أعوام، لكنهم اشتبكوا مع قوة حرس الحدود في منطقة سالم.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين، قرب معسكر سالم في مدنية جنين، استشهد اثنان، فيما أصيب الثالث بجروح وصفت بالخطيرة، نقل الى مستشفى العفولة لتلقي العلاج.