اندلاع 15 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن العديد من الحرائق اندلعت، مساء اليوم الجمعة، في مستوطنات غلاف غزة، خلال 24 ساعة الماضية.



وأشار إعلام الاحتلال، إلى أن 15 حريقاً اندلع في العديد من مستوطنات غلاف غزة، بسبب استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.