إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية على جبل صبيح جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية على جبل صبيح في بيتا، جنوب نابلس.



وأفاد أمين سر حركة "فتح" في بيتا منور بني شمسة، بأن الاحتلال قمع الفعالية وأطلق قنابل الصوت والغاز صوب المشاركين فيها، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت القوى وفصائل العمل الوطني في بلدات بيتا، وقبلان، ويتما، دعت إلى إقامة صلاة الجمعة على جبل صبيح، وذلك رفضا لمحاولات المستوطنين الاستيلاء عليه.



ويحاول المستوطنون إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة، إلا أن الأهالي يتصدون لهم في كل مرة.