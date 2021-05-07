شؤون فلسطينية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بينهم أطفال خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت تنديدا بممارسات سلطات الاحتلال ضد أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان اعدادا كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة تحت غطاء كثيف من اطلاق قنابل الغاز السام الذي سقط معظمها في منازل المواطنين مما أدى لوقوع عشرات حالات الاختناق بينهم أطفال وعولجوا جميعهم ميدانيا.

واكد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مسجد عمر بن الخطاب استخدم فيها الشبان الحجارة فيما احرقوا عشرات الإطارات المطاطية صوب مستعمرة  قدوميم المقامة على أراضي المنطقة الشرقية من البلدة، فيما اعتلى الجنود اسطح منازل المواطنين واستخدموها ثكنات عسكرية لقناصتهم.

وأشار شتيوي ان هذه المسيرة انطلقت في اطار الرد الشعبي الميداني ضد الاحتلال واجراءاته التعسفية بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس وتحديدا محاولات التهجير القسري في حي الشيخ جراح، داعيا الى وحدة وطنية ميدانية  تأخذ على عاتقها تصعيد المقاومة الشعبية في جميع محافظات الوطن.



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