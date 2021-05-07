حمادة: ندعو الفلسطينيين للزحف نحو المسجد الأقصى ليلة القدر

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة أهل القدس والأراضي المحتلة عام ثمانية أربعين الوصول للمسجد الأقصى والتواجد بكثافة يوم السابع والعشرين من رمضان وحتى عيد الفطر المبارك لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين.



وأكد حمادة أن أي اعتداء على حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى لن يمر دون ثمن كبير يدفعه الاحتلال، الذي يجب أن يلتقط رسالة الشعب الفلسطيني بأن القدس خط أحمد.



وشدد على أن الشيخ جراح بحاجة لوقفة فلسطينية وعربية موحدة، والاستنفار من قبل الجميع تحسباً لأي قرارات من محكمة الاحتلال.



وحذر حمادة من أن الاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة في حي الشيخ حراج لتهويد الحي من خلال التهجير والطرد.



ونبه الى أن هبة المقدسيين والشعب الفلسطيني أربكت مخطط الاحتلال في القدس



وقال حمادة إن المقاومة في غزة والضفة أعلنت موقفا حاسما ردًا على اعتداءات الاحتلال المستمرة، وما عملية البطل منتصر شلبي وعملية اليوم إلا رسائل قوية للاحتلال.