شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 12 حالة وفاة و559 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 12 حالة وفاة و559 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 94.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " نابلس 52، جنين 35، قلقيلية 6، طولكرم 12، رام الله والبيرة 22، طوباس 4، الخليل 22، بيت لحم 2، سلفيت 0، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 0"، قطاع غزة 404. 

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " نابلس 270، جنين 47، قلقيلية 15، طولكرم 29، رام الله والبيرة 39، طوباس 18، الخليل 20، بيت لحم 12، سلفيت 20، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 1511، مدينة القدس 164.

وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية: " نابلس 2، طوباس 1، الخليل 2"، وتم تسجيل 7 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 102 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة الغربية  237 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 266,380 بينهم 193,720 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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