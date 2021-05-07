الزق: موافقة إٍسرائيلية على خروج حملة بطاقة "BMC" عبر معبر إيرز

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رام الله - دنيا الوطن

فاطمة الدعمة

أعلن رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة صالح الزق، اليوم الجمعة، السماح لرجال الأعمال من حملة بطاقة (BMC) بمغادرة غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع بدءاً من يوم الأحد 16/ 5/2021 .



وأوضح الزق، أن إسرائيل وافقت على دخولهم بشرط أن يكونوا قد تلقوا لقاح فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة أن يبرز كل مغادر للمعبر بطاقة التطعيم الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.



وحول موعد السماح لباقي تجار غزه والبالغ عددهم 7000 تاجر بالخروج، أكد الزق أن وزارة الشؤون المدنية تتابع مع الجانب الاسرائيلي ذلك متوقعاً ان تتم الموافقة في أقرب وقت.