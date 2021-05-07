تعرض أحد مساجد لندن للرشق بالبيض والحجارة

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رام الله - دنيا الوطن

تعرض أحد المساجد في العاصمة البريطانية لندن للرشق بالبيض والحجارة في هجوم يشتبه في أنه معاد للإسلام.



ووفق وكالة (سكاي نيوز) فقد فتحت شرطة العاصمة البريطانية تحقيقا بالحادث الذي وقع خارج مركز "إلفورد الإسلامي".



وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا عن أضرار إجرامية عنصرية في حوالي الساعة 11 من مساء يوم الثلاثاء في المسجد الذي يقع على طريق ألبرت رود، إلفورد.



وقال العاملون في المسجد إن البيض والحجارة ألقيت من سيارة فضية اللون كان يقودها رجل أبيض حليق الرأس وإن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين كانوا في السيارة.