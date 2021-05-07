دولي

خامنئي: حركة انهيار النظام الصهيوني بدأت ولن تتوقف

خامنئي: حركة انهيار النظام الصهيوني بدأت ولن تتوقف
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي: إن "حركة انهيار النظام الصهيوني بدأت ولن تتوقف" وإن الجهود الرامية للحفاظ عليه لن تكون مجدية.

ودعا خامنئي وفق قناة (العالم) الدول الإسلامية إلى مواصلة قتال إسرائيل التي قال إنها ليست دولة بل "معسكرا للإرهاب" ضد الفلسطينيين.

وأضاف: "محاربة هذا الكيان السفّاك هي كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب.. محاربة هذا الكيان واجبة على الجميع".

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