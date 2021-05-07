جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب تحسبًا لأي تصعيد في أي جبهة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الأجهزة الأمنية، قررت رفع حالة التأهب تحسبا لأي تصعيد على مختلف الجبهات.



ووفق إذاعة هيئة البث الإسرائيلي (مكان) فقد قال مصدر عسكري إسرائيلي: إن القرار جاء تزامنا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، ويوم القدس الذي يصادف الأسبوع المقبل.



وأوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي يستعد تحسبا لأسبوع متوتر، وسيتم نشر قوات معززة في الضفة الغربية بالإضافة الى وحدات خاصة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية لمنع أي تصعيد.



وأشارت الهيئة إلى التوترات في حي الشيخ الجراح شرق القدس، مشيرة إلى أن المواجهات التي اندلعت في الفترة الأخيرة بين المقدسيين وقوات الأمن، دفعت إلى رفع المستوى الأمني في القدس.