مصر تبدأ تنفيذ إجراءات صارمة قبيل عيد الفطر

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رام الله - دنيا الوطن

تبدأ جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بتنفيذ مقررات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، القاضية بإغلاق المقاهي والمسارح والحدائق العامة لغاية 21 آيار/ مايو، وتنظيم صلاة عيد الفطر.



ووفق صحيفة (اليوم السابع) فإن مقررات اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، فإنه سيتم غلق المحال والمولات والمقاهي ودور السينما والمسارح عند الساعة 9 مساء، مع السماح باستمرار خدمة التوصيلات المنزلية "الديليفيري".



كما قررت اللجنة، استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات.



أما فيما يتعلق بعيد الفطر، فقد قررت اللجنة أن إجازة العيد ستمتد من الأربعاء المقبل ولغاية يوم الأحد 16 آيار/ مايو.



وشددت اللجنة على أن إقامة صلاة العيد، ستكون مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، مع حظر اصطحاب الأطفال.