عربي

مصر تبدأ تنفيذ إجراءات صارمة قبيل عيد الفطر

مصر تبدأ تنفيذ إجراءات صارمة قبيل عيد الفطر
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بتنفيذ مقررات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، القاضية بإغلاق المقاهي والمسارح والحدائق العامة لغاية 21 آيار/ مايو، وتنظيم صلاة عيد الفطر.

ووفق صحيفة (اليوم السابع) فإن مقررات اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، فإنه سيتم غلق المحال والمولات والمقاهي ودور السينما والمسارح عند الساعة 9 مساء، مع السماح باستمرار خدمة التوصيلات المنزلية "الديليفيري".

كما قررت اللجنة، استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات.

أما فيما يتعلق بعيد الفطر، فقد قررت اللجنة أن إجازة العيد ستمتد من الأربعاء المقبل ولغاية يوم الأحد 16 آيار/ مايو.

وشددت اللجنة على أن إقامة صلاة العيد، ستكون مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، مع حظر اصطحاب الأطفال.

أخبار ذات صلة

الأردن: فتح 70%؜ من القطاعات نهاية يونيو

الأردن: فتح 70%؜ من القطاعات نهاية يونيو

الأردن: سلمنا السلطة الفلسطينية وثائق تثبت ملكية أهالي &#34;الشيخ جراح&#34; لمنازلهم

الأردن: سلمنا السلطة الفلسطينية وثائق تثبت ملكية أهالي "الشيخ جراح" لمنازلهم

سلطنة عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة

سلطنة عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة

البرلمان العربي: المجتمع الدولي يصمت أمام الجرائم الإسرائيلية في القدس

البرلمان العربي: المجتمع الدولي يصمت أمام الجرائم الإسرائيلية في القدس

الصحة الأردنية: تسجيل 26 وفاة و1007 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 26 وفاة و1007 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

القناة 12: المباحثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تصل لطريق مسدود

القناة 12: المباحثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تصل لطريق مسدود

أبو الغيط: التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح في القدس يمثل جريمة مكتملة الأركان

أبو الغيط: التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح في القدس يمثل جريمة مكتملة الأركان

شاهد: السعودية تختار لونًا جديًدا لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها

شاهد: السعودية تختار لونًا جديًدا لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعتقالات في القدس والخليل واستمرار المواجهات في الشيخ جراح

اعتقالات في القدس والخليل واستمرار المواجهات في الشيخ جراح

الاحتلال يقرر تقليص مدة الاعتقال الإداري للأسير الصحفي الريماوي

الاحتلال يقرر تقليص مدة الاعتقال الإداري للأسير الصحفي الريماوي

المالكي يبحث مع ووزير خارجية الفاتيكان آخر التطورات الفلسطينية

المالكي يبحث مع ووزير خارجية الفاتيكان آخر التطورات الفلسطينية

رسائل لمسؤولين أمميين حول تصعيد الاحتلال وتجريد عائلات فلسطينية من منازلها

رسائل لمسؤولين أمميين حول تصعيد الاحتلال وتجريد عائلات فلسطينية من منازلها

نفوق 10 آلاف صوص إثر حريق مزرعة في بلدة قباطية

نفوق 10 آلاف صوص إثر حريق مزرعة في بلدة قباطية

نافذ عزام: جولات المواجهة في ميدان القدس إضاءات لنا كي نمضي قدماً بطريق النصر

نافذ عزام: جولات المواجهة في ميدان القدس إضاءات لنا كي نمضي قدماً بطريق النصر

إصابة مواطن باعتداءات للمستوطنين جنوب الخليل

إصابة مواطن باعتداءات للمستوطنين جنوب الخليل

تعزيزات عسكرية احتلالية في القدس وإغلاق شوارع مؤدية للأقصى

تعزيزات عسكرية احتلالية في القدس وإغلاق شوارع مؤدية للأقصى

منوعات

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

شاهد: كيف أصبح شكل مؤسّس &#34;طيور الجنة&#34; في يوم ميلاده بسبب المرض

شاهد: كيف أصبح شكل مؤسّس "طيور الجنة" في يوم ميلاده بسبب المرض

شاهد: ياسر جلال يكشف عن سبب عدم حضوره برامج شقيقه رامز

شاهد: ياسر جلال يكشف عن سبب عدم حضوره برامج شقيقه رامز

شاهد: كيف حولت نور الغندور نفسها لنسخة عن نادين نسيب نجيم

شاهد: كيف حولت نور الغندور نفسها لنسخة عن نادين نسيب نجيم

شاهد: إبنة الدكتورة خلود تشعل مواقع التواصل بسبب نطقها لكلماتها الأولى

شاهد: إبنة الدكتورة خلود تشعل مواقع التواصل بسبب نطقها لكلماتها الأولى

شاهد: أحلام الشامسي تفاجئ الجمهور بصوتها بقراءة القران الكريم

شاهد: أحلام الشامسي تفاجئ الجمهور بصوتها بقراءة القران الكريم

شاهد: أمل بوشوشة تثير ضجة كبيرة بعد رقصها بالحجاب

شاهد: أمل بوشوشة تثير ضجة كبيرة بعد رقصها بالحجاب

شاهد: أحمد سعد لسمية الخشاب &#34;مأخدتش أي مقابل لمسلسل موسى&#34;.. بالتفاصيل

شاهد: أحمد سعد لسمية الخشاب "مأخدتش أي مقابل لمسلسل موسى".. بالتفاصيل

شاهد: لأول مرة.. حورية فرغلي عن وجهها بعد العمليات الجراحية

شاهد: لأول مرة.. حورية فرغلي عن وجهها بعد العمليات الجراحية

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

عربي

مصر تبدأ تنفيذ إجراءات صارمة قبيل عيد الفطر

مصر تبدأ تنفيذ إجراءات صارمة قبيل عيد الفطر

الأردن: فتح 70%؜ من القطاعات نهاية يونيو

الأردن: فتح 70%؜ من القطاعات نهاية يونيو

سلطنة عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة

سلطنة عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة

البرلمان العربي: المجتمع الدولي يصمت أمام الجرائم الإسرائيلية في القدس

البرلمان العربي: المجتمع الدولي يصمت أمام الجرائم الإسرائيلية في القدس