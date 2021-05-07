شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: على الادارة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

الرئاسة الفلسطينية: على الادارة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
دانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الاسرائيلي الخطير والمتواصل في مدينة القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية.

ودعت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لكي لا تصل الامور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استمرار ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءاته المستمرة على المواطنين سواء في الشيخ جراح أو من خلال عمليات القتل اليومية وآخرها ما جرى اليوم على حاجز سالم وخرقه لقواعد القانون الدولي، ستخلق توترا وتصعيدا خطيرا هذا إلى جانب التوسع الاستيطاني في كل الاراضي الفلسطينية المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف: نحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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