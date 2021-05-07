شؤون فلسطينية

اعتقالات في القدس والخليل واستمرار المواجهات في الشيخ جراح

اعتقالات في القدس والخليل واستمرار المواجهات في الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فتاة وشابا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، فيما اعتدى الاحتلال ومستوطنوه على عدد من المواطنين في القدس المحتلة.

 ففي القدس المحتلة، اعتدى مستوطن بأداة حادة على الشاب نجم قطينة أثناء عودته من مكان عمله قرب حي الشيخ جراح في المدينة، ما أدى إلى إصابته بجروح متفرقة، نقل على إثرها لتلقي العلاج.

وقالت مصادر مقدسية إن مجموعة من المستوطنين اعتدت كذلك على الشاب نمر الخضور من قرية بدو شمال شرق القدس، بالضرب المبرح أثناء تواجده في المدينة المقدسة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة صالح ذياب بحي الشيخ جراح، واعتدت على صاحبه بالضرب المبرح.

وأفادت مصادر مقدسية أن المواطن ذياب أصيب برضوض نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المتضامين كانوا داخل المنزل.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية 15 مقدسيًا بزعم المشاركة في التظاهرات في الشيخ جراح.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة عبير محمد الرجبي (27 عام) من مدينة الخليل، أثناء تواجدها في محيط المسجد الإبراهيمي الشريف.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت الشاب حبيب عزيز أولاد عيسى، بعد دهم وتفتيش منزله في المخيم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر خليل كنعان، واعتدى جنود الاحتلال على عائلته في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

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