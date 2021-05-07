الاحتلال يقرر تقليص مدة الاعتقال الإداري للأسير الصحفي الريماوي

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رام الله - دنيا الوطن

قررت محكمة الاحتلال أمس الخميس، تقليص مدة الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي المضرب عن الطعام علاء الريماوي من 3 أشهر إلى شهر ونصف غير قابلات للتمديد.



ولفت المحامي خالد زبارقة إلى أنه تم عقد جلسة المحاكمة غيابيا، وسيتم عرض الأمر على الأسير الصحفي علاء من قبله يوم الأحد القادم ليقرر مصير إضرابه عن الطعام بناء على الضمانات المقدمة.



وكان الريماوي قد اعتقل بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله، في 21 من الشهر الماضي، وقد أعلن لعائلته فور اعتقاله عزمه البدء بالإضراب عن الطعام.



واحتجز الأسير الريماوي في مركز توقيف "عتصيون" شمال الخليل، وجرى التحقيق معه بواسطة ضباط مخابرات الاحتلال على خلفية عمله الصحفي.



وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" حكمت على الريماوي بالسجن إداريا لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.



يشار إلى أن عائلة الصحفي علاء الريماوي ناشدت كل مؤسسات حقوق الإنسان والمعنية بحرية الرأي والتعبير، بردع الاحتلال عن الانتهاكات بحق الصحفيين والأسرى الفلسطينيين كافة والعمل على الإفراج عنهم.