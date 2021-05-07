نفوق 10 آلاف صوص إثر حريق مزرعة في بلدة قباطية

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رام الله - دنيا الوطن

نفق 10 آلاف صوص دجاج، اليوم الجمعة، نتيجة اندلاع حريق في مزرعة لتربية الدجاج بالنظام المغلق في بلدة قباطية جنوب جنين.



وذكر الدفاع المدني في بيان صحفي، أن طواقم الدفاع المدني عمل في مركز قباطية وبمساندة من مركز جنين على إخماد الحريق وتأمين المكان.