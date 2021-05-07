شاهد: بدء صرف المنحة القطرية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم الجمعة، بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة، حيث سيتم الصرف حتى الساعة 6 عصراً من خلال مكاتب البريد وذلك وفق إجراءات السلامة واجراءات التباعد الشخصي.والليلة الماضية، فعلت وزارتا الاتصالات والمعلومات والشؤون الاجتماعية بغزة، رابط صرف المنحة القطرية.