شاهد: بدء صرف المنحة القطرية في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم الجمعة، بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة، حيث سيتم الصرف حتى الساعة 6 عصراً من خلال مكاتب البريد وذلك وفق إجراءات السلامة واجراءات التباعد الشخصي.
والليلة الماضية، فعلت وزارتا الاتصالات والمعلومات والشؤون الاجتماعية بغزة، رابط صرف المنحة القطرية.
رابط فحص المستفيدين من المنحة القطرية
بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم الجمعة، بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة، حيث سيتم الصرف حتى الساعة 6 عصراً من خلال مكاتب البريد وذلك وفق إجراءات السلامة واجراءات التباعد الشخصي.
والليلة الماضية، فعلت وزارتا الاتصالات والمعلومات والشؤون الاجتماعية بغزة، رابط صرف المنحة القطرية.
رابط فحص المستفيدين من المنحة القطرية
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