شؤون فلسطينية

(حماس): المعركة بحي الشيخ جراح وباب العامود والأقصى لا زالت دائرة

(حماس): المعركة بحي الشيخ جراح وباب العامود والأقصى لا زالت دائرة
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القدس، أهالي الضفة وأراضي 48 إلى شد الرحال للمسجد الأقصى، والمقاومة في غزة لإعلان النفير فيما تبقى من شهر رمضان.

وقالت حماس في بيانٍ لها وصل "دنيا الوطن" اليوم الجمعة: إنها تشدّ على أيادي الأبطال الذين التحموا مع العدو الصهيوني من مسافة صفر، وصمدوا في ميادين الشرف في باب العامود وحي الشيخ جراح، فأساؤوا وجوه الصهاينة في كل حي وشارع وميدان.

ودعت إلى الحذر ثم الحذر من غدر العدو ومكره، مشددة على أن المعركة معه ما زالت دائرة في حي الشيخ جراح ومنطقة باب العامود، وساحات المسجد الأقصى المبارك.

كما دعت شعبنا في أماكن وجوده كافة، وخاصة في الضفة الغربية ومناطق ال48، أن يشدّوا الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك ليلة القدر، وألّا يبرحوا المسجد الأقصى حتى صبيحة يوم عيد الفطر المبارك.

ودعت مقاومتنا الباسلة في قطاع غزة أن تُعلن النفير فيما تبقى من أيام شهر رمضان المبارك ولياليه، ليُدرك الغاصب المحتل أن مقاومتنا بكل مقدراتها تقف درعاً صلباً في الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحثت شعبنا الفلسطيني في الشتات، وأمتنا العربية والإسلامية على أن تهبّ لنصرة القدس، وأن يكون لها سهم في رفع الأذى عن المسجد الأقصى المبارك، كما دعتها إلى أن تحشد كل طاقاتها ومقدراتها من أجل عودته حراً شامخاً أبياً.

وحيت الأم والأخت والزوجة المقدسيات اللواتي شاركن أبناءهن وإخوانهن وأزواجهن في هذه الملحمة الكبرى.

وختمت بقولها: نعاهد الله سبحانه بأن نبقى الأوفياء لقدسنا ومقدساتنا، وأن نمضي على درب شهدائنا الأبرار وأسرانا الأحرار، حتى يأذن الله بالفتح أو أمر من عنده، ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا.

أخبار ذات صلة

اعتقالات في القدس والخليل واستمرار المواجهات في الشيخ جراح

اعتقالات في القدس والخليل واستمرار المواجهات في الشيخ جراح

الاحتلال يقرر تقليص مدة الاعتقال الإداري للأسير الصحفي الريماوي

الاحتلال يقرر تقليص مدة الاعتقال الإداري للأسير الصحفي الريماوي

البرلمان العربي: المجتمع الدولي يصمت أمام الجرائم الإسرائيلية في القدس

البرلمان العربي: المجتمع الدولي يصمت أمام الجرائم الإسرائيلية في القدس

المالكي يبحث مع ووزير خارجية الفاتيكان آخر التطورات الفلسطينية

المالكي يبحث مع ووزير خارجية الفاتيكان آخر التطورات الفلسطينية

رسائل لمسؤولين أمميين حول تصعيد الاحتلال وتجريد عائلات فلسطينية من منازلها

رسائل لمسؤولين أمميين حول تصعيد الاحتلال وتجريد عائلات فلسطينية من منازلها

الخارجية: حراك متواصل لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين في القدس

الخارجية: حراك متواصل لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين في القدس

نفوق 10 آلاف صوص إثر حريق مزرعة في بلدة قباطية

نفوق 10 آلاف صوص إثر حريق مزرعة في بلدة قباطية

نافذ عزام: جولات المواجهة في ميدان القدس إضاءات لنا كي نمضي قدماً بطريق النصر

نافذ عزام: جولات المواجهة في ميدان القدس إضاءات لنا كي نمضي قدماً بطريق النصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعتقالات في القدس والخليل واستمرار المواجهات في الشيخ جراح

اعتقالات في القدس والخليل واستمرار المواجهات في الشيخ جراح

الاحتلال يقرر تقليص مدة الاعتقال الإداري للأسير الصحفي الريماوي

الاحتلال يقرر تقليص مدة الاعتقال الإداري للأسير الصحفي الريماوي

البرلمان العربي: المجتمع الدولي يصمت أمام الجرائم الإسرائيلية في القدس

البرلمان العربي: المجتمع الدولي يصمت أمام الجرائم الإسرائيلية في القدس

المالكي يبحث مع ووزير خارجية الفاتيكان آخر التطورات الفلسطينية

المالكي يبحث مع ووزير خارجية الفاتيكان آخر التطورات الفلسطينية

رسائل لمسؤولين أمميين حول تصعيد الاحتلال وتجريد عائلات فلسطينية من منازلها

رسائل لمسؤولين أمميين حول تصعيد الاحتلال وتجريد عائلات فلسطينية من منازلها

نافذ عزام: جولات المواجهة في ميدان القدس إضاءات لنا كي نمضي قدماً بطريق النصر

نافذ عزام: جولات المواجهة في ميدان القدس إضاءات لنا كي نمضي قدماً بطريق النصر

إصابة مواطن باعتداءات للمستوطنين جنوب الخليل

إصابة مواطن باعتداءات للمستوطنين جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل فتاة وشابًا من الخليل

الاحتلال يعتقل فتاة وشابًا من الخليل

منوعات

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

ما أسوأ عيوب ظافر العابدين ؟.. شاهد كيف وصف ظافر نفسه باعترافاته الجريئة

شاهد: كيف أصبح شكل مؤسّس &#34;طيور الجنة&#34; في يوم ميلاده بسبب المرض

شاهد: كيف أصبح شكل مؤسّس "طيور الجنة" في يوم ميلاده بسبب المرض

شاهد: ياسر جلال يكشف عن سبب عدم حضوره برامج شقيقه رامز

شاهد: ياسر جلال يكشف عن سبب عدم حضوره برامج شقيقه رامز

شاهد: كيف حولت نور الغندور نفسها لنسخة عن نادين نسيب نجيم

شاهد: كيف حولت نور الغندور نفسها لنسخة عن نادين نسيب نجيم

شاهد: إبنة الدكتورة خلود تشعل مواقع التواصل بسبب نطقها لكلماتها الأولى

شاهد: إبنة الدكتورة خلود تشعل مواقع التواصل بسبب نطقها لكلماتها الأولى

شاهد: أحلام الشامسي تفاجئ الجمهور بصوتها بقراءة القران الكريم

شاهد: أحلام الشامسي تفاجئ الجمهور بصوتها بقراءة القران الكريم

شاهد: أمل بوشوشة تثير ضجة كبيرة بعد رقصها بالحجاب

شاهد: أمل بوشوشة تثير ضجة كبيرة بعد رقصها بالحجاب

شاهد: أحمد سعد لسمية الخشاب &#34;مأخدتش أي مقابل لمسلسل موسى&#34;.. بالتفاصيل

شاهد: أحمد سعد لسمية الخشاب "مأخدتش أي مقابل لمسلسل موسى".. بالتفاصيل

شاهد: لأول مرة.. حورية فرغلي عن وجهها بعد العمليات الجراحية

شاهد: لأول مرة.. حورية فرغلي عن وجهها بعد العمليات الجراحية

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 26 وفاة و1007 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 26 وفاة و1007 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

القناة 12: المباحثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تصل لطريق مسدود

القناة 12: المباحثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تصل لطريق مسدود

أبو الغيط: التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح في القدس يمثل جريمة مكتملة الأركان

أبو الغيط: التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح في القدس يمثل جريمة مكتملة الأركان

شاهد: السعودية تختار لونًا جديًدا لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها

شاهد: السعودية تختار لونًا جديًدا لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها