إصابة مواطن باعتداءات للمستوطنين جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن، مساء أمس الخميس، بجروح جراء اعتداء المستوطنين عليه بمسافر يطا، جنوب الخليل.



وأفاد فؤاد العمور، من لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا بأن مجموعة من مستوطني "خافات ماعون"، هاجموا بالحجارة المواطن محمود حسين حمامدة (59 عاما) أثناء عودته إلى منزله في منطقة المفقرة بمسافر يطا، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض باليد نقل على إثرها لاحد المراكز الصحية لتلقي العلاج.



يشار إلى أن المواطنين في قرية المفقرة يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحقهم.



ومسافر يطا هي عبارة عن 19 تجمعا فلسطينيا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وخصصت سلطات الاحتلال منذ الثمانينات معظم أراضي مسافر يطا ومن ضمنها 14 تجمعا كمناطق عسكرية مغلقة لأغراض التدريب العسكري أو ما يُسمى مناطق إطلاق النار.



ونتيجة لذلك أصبحت التجمعات التي تعيش فيها عرضة لسلسلة من السياسات والممارسات التي قوضت أمن السكان وزادت من تردي ظروف معيشتهم وارتفعت مستويات الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية.



وباتت هذه التجمعات عرضة لخطر التهجير القسري، حيث طرد الاحتلال في عام 1999 معظم السكان من المنطقة ودمر أو صادر معظم منازلهم وممتلكاتهم.



ويحاول الاحتلال ومستوطنوه تهجير 16 خربة في مسافر يطا، تقع في نهاية سلسلة جبال الخليل باتجاه هضبة النقب، ويقطنها نحو "2200" فلسطيني يصرون على الصمود والبقاء على أراضيهم.