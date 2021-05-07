7 وفيات و404 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل 7 حالات وفاة و404 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 1608 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 1511 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 103987 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 8563حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 94487 حالة.



وبينت أن إجمالي الوفيات 937 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 224 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 166 حالة.



وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي لـ55200 شخص، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38168شخص.