جيش الاحتلال يُطلق النار على 3 فلسطينيين قرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن شبان فلسطينيين أطلقوا النار تجاه جنود الاحتلال في حاجز سالم قرب جنين.



وقال المراسل أور هيلار: إنه جرت محاولة لعملية إطلاق نار قرب بؤرة سالم الاستيطانية شمال الضفة الغربية، حيث وصل ثلاثة فلسطينيين ومعهم بندقية كارلو وفتحوا النار.



وأكد المراسل، أن جنود جيش الاحتلال أطلقوا النار على الشبان الثلاثة، الأنباء تشير إلى استشهاد اثنين وإصابة الثالث بجراح.



وأفادت القناة 20، باستشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة ثالث بعد أن أطلق جنود الاحتلال عليهم النار عند حاجز سالم قرب جنين.



يتبع..