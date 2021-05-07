الاحتلال يعتقل فتاة وشابًا من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فتاة وشابا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة عبير محمد الرجبي (27 عام) من مدينة الخليل، أثناء تواجدها في محيط الحرم الإبراهيمي، كما اعتقلت الشاب حبيب عزيز أولاد عيسى من مخيم العروب شمال الخليل.