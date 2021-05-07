اشتية: نحن لا نبحث عن مقاعد في المجلس التشريعي

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رام الله - دنيا الوطن

شارك رئيس الوزراء د. محمد اشتية أمس الخميس، أهالي تجمع وادي أبو هندي جنوب شرق القدس، مأدبة الإفطار بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، وممثلين عن الفعاليات الوطنية والرسمية بمحافظة القدس‪.



وقال رئيس الوزراء: "نحن اليوم بتوجيه من سيادة الرئيس ضيوف عليكم ونتشرف ان نكون موجودين معكم من اجل ان نضع يدنا على نبضكم، ومن أجل ان نرى كيف تسطر عشائر البدو في شرق مدينة القدس الطاهرة المباركة قصة صمود وتحدي، هذه العشائر موجودة هنا منذ أكثر من 55 عاما، وهذه العشائر الممتدة على طول شرق الضفة الغربية الخان الأحمر الى وادي أبو هندي الى كل المناطق التي يوجد بها 52 تجمع بدوي".



وأضاف اشتية: "ندرك تماما حجم هجمة الاحتلال عليكم الذي يريد مساحة أكبر من الأرض بأقل عدد ممكن من السكان، فإسرائيل تريد ان تحاصرنا لكيلا نتمدد، ولذلك نحن نسجل لكم صمودكم وحفاظكم على الأرض هنا، الحضور هنا لا يقاس بالعدد بل بالروح المعنوية والصبر والصمود وهذا البيت الذي خرج الاسرى الذين نتمنى لهم الافراج هم وكافة الاسرى في سجون الاحتلال".



وتابع رئيس الوزراء: "ما يحتاجه هذا التجمع من احتياجات جاهزون لتقديمها، ومهما منعنا الاحتلال من العمل هنا علينا ان نخلق امر واقع، فنحن لا نستسلم للأمر الواقع الذي يخلقه الاحتلال، فما تمارسه إسرائيل هو ضم بالتدريج فكل مستوطنة هي مشروع ضم، لذلك صمودنا هو تعزيز لروايتنا عن ارضنا".



وأردف اشتية: "وجودكم في هذه المنطقة هو استمرار لإمكانية إقامة دولة فلسطين مستقبلا، لأن الذي يريده الاحتلال هو قطع جنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها، وإذا تم اغلاق منطقة ما تسمى‪ E1 معنى ذلك تقطيع أواصر الضفة الغربية، ونحن لا نبحث عن دولة تربطها الانفاق والجسور بل نبحث عن دولة متواصلة الأطراف يستطيع الانسان ان يسير من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها".



وقال رئيس الوزراء: "حضورنا في القدس ومشينا في البلدة القديمة نضال، وجودنا في المسجد الأقصى نضال لان الاحتلال ومستوطنيه يريدون تقسيم الأقصى مرة زمانيا ومرة أخرى مكانيا، كل هذا لا ينطلي على أهلنا في القدس، وسنبقى ملتصقين ببلاطها وشوارعها وازقتها لان فلسطين بدون القدس تصبح مثل أي بلد اخر، فميزة فلسطين ان فيها القدس وميزة القدس انها كانت قبلة لجميع الأنبياء الذي ارسلهم الله تعالى".



وتابع اشتية: "اخواني في وادي أبو هندي أنتم جنود وتمثلون رمز الصمود على البوابة الشرقية للقدس، وأحييكم وأحيي حضوركم، وعندما نأتي اليكم نتشرف في هذه الخيمة البدوية الاصيلة رمز العراقة والرواية ورمز الصمود، ولا يخيفكم مستوطن في كيدار ولا مستوطنة في معالي ادوميم، كل الظلم سيزول وسينتصر الحق وأنتم الحق ونحن الحق".



وأضاف رئيس الوزراء: "فلسطين بدون القدس كالجسد بدون روح والانسان بلا روح ميت، نحن لا نبحث عن أي جغرافيا بل عن الجغرافيا التي تخصنا".



وقال اشتية: "نحن لا نبحث عن مقاعد في المجلس التشريعي ولا مقاعد تشريف بل نبحث عن كل تراب ومقعد يوصلنا الى القدس، قرارنا أقدس فوق كل شيء لذلك لا نتنازل عن حقنا في الانتخاب ولكن لن نتنازل أيضا عن حقنا في مدينة القدس، وهذا الإسرائيلي الذي رضخ وسيرضخ لإرادة شعبنا وان كان عنده اليوم حجج واهية، ولكن سنبقى نحاول نحن والمجتمع الدولي وكل احرار العالم لأننا لا نبحث الا عن جو ديمقراطي نحتكم له، ونبحث عن قبة برلمان نتعايش تحتها، وكنا نود ان يكون افطارنا القادم في كل مناطق قطاع غزة ويلتم شملنا ونرى علم فلسطين يرفرف ويكتمل فرحنا وعرسنا والقدس قد تحررت من الاحتلال وعودة اسرانا الى اهاليهم مرفوعو الرأس لانهم ضمير الحركة الوطنية وضميرنا ونترحم على شهدائنا في اواخر هذا الشهر الفضيل".