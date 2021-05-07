دولي

عائلة نتنياهو ترفع دعوى قضائية ضد أولمرت

عائلة نتنياهو ترفع دعوى قضائية ضد أولمرت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عائلة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفعت أمس الخميس، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت.

وأشار موقع "واي نت" إلى أن عائلة نتنياهو رفعت دعوى تعويض ضد أولمرت بعد أن وصف نتنياهو وزوجته وابنهما يائير بأنهم يعانون من مرض عقلي.

وأفاد الموقع، بأن عائلة نتنياهو طلبت تعويضًا مقابل 837 ألف شيكل.

يشار إلى أن أولمرت ظهر قبل أسابيع في مقابلة تلفزيونية وقال فيها "ما لا يمكن إعادة تأهيله هو المرض العقلي لنتنياهو وزوجته وابنه، إنه غير قابل للتأهيل.. يجب إصدار أمر دخول للمستشفى له ولزوجته وابنه .. إنهم أشخاص مرضى".

وكان المحامي الذي يمثل عائلة نتنياهو، طالب بأن ينشر أولمرت اعتذارًا رسميًا، ودفع تعويض المبلغ في غضون أسبوع، إلا أن أولمرت لم يتجاوب مع ذلك.

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