شاهد: الاحتلال يحاصر منزل الأسير منتصر شلبي منفذ عملية زعترة









رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، وحاصرت منزل الاسير منتصر شلبي (47 عاما)، منفذ عملية حاجز زعترة.وأفادت مصادر محلية في البلدة، لوكالة (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير شلبي واحتجزت المتواجدين فيه داخل احدى الغرف، وأخذت مقاساته ورسمت خرائط تفصيلية له.وفي اعقاب ذلك، اندلعت مواجهات بين شبان البلدة وقوات الاحتلال، التي اطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز والاعيرة النارية والمغلفة بالمطاط، ولم يبلغ عن اصابات حتى اللحظة.