غزة: إعلان من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين من المنحة القطرية

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الصرف سيبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة عصراً، في جميع مكاتب البريد.ونوهت إلى أنه سيتم اغلاق مكاتب البريد، وقت أداء صلاة الجمعة، وذلك من الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.وأشارت الوزارة، إلى أنه بإمكان المستفيد من معرفة الموعد والمكان المخصص لاستلام المنحة، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.وطالبت الوزارة، المستفيدين من المنحة الالتزام بالتعليمات التالية:1. الصرف للمستفيد شخصياً2. التوقيع وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف3. احضار قلم شخصي للتوقيع4. ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة5. تعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول للاماكن المخصصة للصرف6. على المستفيد الذي لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة7. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان)8. يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظاموكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم غد الجمعة الموافق 7 أيار/ مايو 2021.وأوضح السفير العمادي أن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.وشدد على أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة، بشكلٍ يضمن تحقيق معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل انتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة.