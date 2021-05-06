كتائب أبو علي مصطفى: جاهزون لمساندة أهلنا بالشيخ جراح كما فعلنا في "باب العامود"

أكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الخميس، أن مقاتلوها جاهزون لمساندة أهالي الشيخ جراح، كما فعلوا في مساندة أهالي باب العامود.



وقالت الكتائب، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "نتابع في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى عن كثب وباهتمام بالغ ما يجري بحق أهلنا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ومحاولات فرض وقائع جديدة هناك".



وأضافت: "وإذ نحيي صمود أهلنا وبسالتهم في الدفاع عن الأرض، نؤكد في الكتائب أن صبرنا بدأ بالنفاذ وكما ساند أبطالنا المقاتلين فرسان شعبنا في باب العامود هم جاهزون لاسناد أهلنا بحي الشيخ جراح وعلى أهبة الاستعداد ونحذر الاحتلال من مغبة استمرار حماقاته، وعليه أن يأخذ ما نقول على محمل الجد".



وتابعت: "إن التصعيد الإسرائيلي بحق القدس تزامن مع المناسبة العظيمة التي نحييها في كل عام "يوم القدس العالمي" وفي هذه الذكرى نتوجه بالتحية إلى محور العز والفخار "محور المقاومة" وكل أحرار العالم الذين يقفون إلى جانب شعبنا ومقاومته ويقدمون كل ما يلزم لمواجهة الغطرسة الصهيونية المتواصلة".



وحذرت الكتائب، في ختام بيانها الاحتلال الإسرائيلي، قائلةً: "للعدو نقول لا تختبر صبر مقاتلينا والمقاومة لك بالمرصاد".





رام الله - دنيا الوطن