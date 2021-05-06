(تويتر) يغلق عشرات الحسابات المتضامنة مع حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

أغلق موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، عشرات الحسابات لنشطاء ومتضامنين، يعملون على تغطية اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.



من جانبه، استنكر مركز (صدى سوشال)، وهو مبادرة تطوعية لحماية المحتوى الفلسطيني، قيام الموقع باغلاق الحسابات، مؤكداً أن اغلاقها يعتبر تواطئ بين إدارة الموقع وأجهزة أمن الاحتلال لخفض التفاعل مع قضية حي الشيخ جراح.



وأشار المركز، إلى أن هذه الحسابات قد نشرت تغريدات تتضمن وسم (انقذوا الشيخ جراح) باللغة العربية والانجليزية، مطالباً بضرورة إعادة تنشيط الحسابات الموقوفة واتاحة مساحة حرة لجميع مستخدمي الموقع للتعبيرعن قضاياهم دون تميز.









رام الله - دنيا الوطن